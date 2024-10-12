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Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Adnan Polat'ın Değerlendirmeleri

Galatasaray eski başkanı Polat, Florya arazisi ve ekonomik kriz hakkında önemli bilgiler verdi.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:46
Galatasaray Kulübü Mali Kongresi: Adnan Polat'ın Değerlendirmeleri

Galatasaray Kulübü Mali Kongresi

Sarı-kırmızılı Galatasaray Kulübü, bu yılki mali kongresini Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirdi. Eski başkanlardan Adnan Polat, kongrede yaptığı konuşmada Florya’daki arazi ihalesinin önemine vurgu yaptı.

Florya Arazisinin Önemi

Polat, Florya’da sahip oldukları 22 dönümlük arazinin üzerine alınan 41 dönümlük arazi için başkan Dursun Özbek’i tebrik etti. Konuşmasında, bu arazilerin değerinin olağanüstü arttığını belirtti ve ihale süreci hakkında detaylar aktardı:

“Bu işin de sonuna geldik. 18 uygulamasının kararları çıktı. Prosedürler 2-3 hafta daha sürecek. Kasım ayında ilana çıkmayı planlıyoruz.”

Ekonomik Zorluklar ve Krizler

Adnan Polat, konuşmasında Türkiye’nin ciddi ekonomik zorluklar yaşadığını, pandemi, savaş ve doğal afetlerin etkilerini vurgulayarak, enflasyonun bireyleri ve kurumları olumsuz etkilediğini ifade etti:

“Son bir yılda, özellikle İstanbul’da gayrimenkul satışlarında yüzde 35’lik bir düşüş yaşandı. Bu kadar kötü bir düşüşü geçmişte deneyimlemedik.”

İhale Süreci ve Değerlendirme Kriterleri

Polat, ihale süreci için firmaların tekliflerini değerlendirirken kriterler belirlediklerini şöyle açıkladı:

“İşin kapasitesi, minimum hasılat payı ve avans miktarı gibi unsurlar belirleyici olacak. 2025’e kadar enflasyonun düşmesi bekleniyor.”

Florya’daki arazinin alınmasının, kulübün borçlarını sıfırlayacak bir kurtuluş projesine dönüştüğüne dikkat çeken Polat, sürecin her aşamasında titizlikle ilerlediklerini ifade etti.

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