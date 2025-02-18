Galatasaray Kulübü'nde Borç Yapılandırması ve Yeni Projeler Gündemde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, borcun 2,7 milyardan 1,2 milyona düştüğünü ve yeni projeleri tanıttı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:29
Galatasaray Kulübü'nde Borç Yapılandırması ve Yeni Projeler Gündemde

Galatasaray Kulübü'nde Borç Yapılandırması ve Projeler Hakkında Önemli Açıklamalar

Galatasaray Kulübü, bugün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında önemli gelişmeleri paylaştı. Kulüp başkanı Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile yaptıkları borç yapılandırma anlaşması sayesinde toplam borçlarını 2,7 milyar lira seviyesinden 1,2 milyar liraya düşürdüklerini açıkladı.

Projeler ve Destek Mesajı

Özbek, toplantının yapıldığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Salonu'nda Galatasaray Adası, Florya, Kemerburgaz, Mecidiyeköy ve Riva gibi projeler hakkında da bilgi verdi. Özbek, "Aynı anda 6 proje yürütüyoruz. Her biri Galatasaray'ın geleceğini inşa ediyor ve sizin desteğinizle bu projeleri hayata geçirme şansımız oldu," dedi.

Sermaye Artışı ve İhale Süreci

Başkan, küçük yatırımcıdan gelen 1 milyar 728 milyon liralık fonla sermayeyi 4 kat artırdıklarını belirtti. Bu fonun büyük kısmının borç ödemelerine ayrıldığını dile getiren Özbek, Florya'nın rekabeti artıracağını ve tesislerin Nisan ayında tamamlanacağını umduklarını ifade etti.

Yeni Tesis Projeleri

Kemerburgaz'daki tesislerin inşaatında son aşamaya gelindiğine dikkat çeken Özbek, "15 bin metrekare büyüklüğünde, modern bir tesis kazandırdık. Futbol A Takımı bu tesislerde kamp yapacak," diye ekledi. Ayrıca, yeni tesislerin stat yanındaki konumu nedeniyle önemine de vurgu yaptı.

Yabancı Hakem Tartışmaları

Toplantıda Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için talep edilen yabancı hakem konusuna değinerek, Türk futbolunun rekabetinin adil bir şekilde sağlanması gerektiğini savundu. "Eğer yabancı hakem getirilecekse bunu tüm maçlar için düşünmelisiniz," ifadesini kullandı.

Derkan'ın konuşmasının ardından toplantıda yer alan bazı üyelerden "Bizden özür de dileyecek," şeklinde sesler yükseldi. Bu, toplantıya damgasını vuran diğer bir önemli anketti.

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