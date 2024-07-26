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Galatasaray Kulübü'nden Adnan Polat'a Taziye Mesajı

Galatasaray, eski başkanı Adnan Polat'ın babası İbrahim Polat için taziye mesajı yayımladı. Cenaze detayları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:30
Galatasaray Kulübü'nden Adnan Polat'a Taziye Mesajı

Galatasaray'dan Taziye Mesajı

Ünlü futbol kulübü Galatasaray, eski başkanı Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefatını derin bir üzüntü ile karşıladı.

Cenaze Töreni Bilgileri

Galatasaray Kulübü, yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiğini öğrenmekten büyük bir üzüntü duymaktayız. Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir."

Galatasaray Kulübü, merhume Allah’tan rahmet dileyerek Polat ailesi ve yakınlarına başsağlığı ifade etti.

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