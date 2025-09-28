Galatasaray Liverpool Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanın detayları ve son hazırlık

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında 30 Eylül Salı günü oynayacağı Liverpool maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışması ile devam etti ve takım çalışmayı taktik uygulamalarla tamamladı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sonlandıracak. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool ile karşılaşacak.