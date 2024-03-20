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Galatasaray o isimlerin sözleşmelerini uzattı

Sarı kırmızılı takım o isimlerle sözleşmelerini uzatıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:54
Galatasaray o isimlerin sözleşmelerini uzattı

Galatasaray taraftarın yüzünü güldürdü! O isimler takımda kalacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

O İSİMLERİN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

Muslera'nın sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ancak sözleşme uzatılması için görüşmeler başladı. Dursun Özbek kaleciyle görüşmelerini sürdürdü ve başarılı kaleci 1 numarayla takımda kalmaya devam edecek. Dursun Özbek Muslera ile bizzat görüştüğünü ve 1+1 senelik sözleşme yapılacağını duyurdu. 

sarı kırmızılı takımda sözleşmeler uzatıldı

Aynı zamanda Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın ücretleri de iyileştirildi. Abdülkerim Bardakcı ise 19.5 milyon TL'ye oynuyordu ve ücretine zam yapılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı takım taraftarı için kombine yenileme fiyatları da açıklandı. RAMS Park'ta en değerli koltuğa 2 kat üstünde zam yapıldı ve kombineler 66 bin TL ile 86 bin TL aralığında değişirken önümüzdeki sezon 165 bin TL ile 220 bin TL aralığında değişecek. 

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