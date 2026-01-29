Galatasaray Ocak Ayını 7 Maçla Kapattı: 3 Galibiyet, 2 Beraberlik, 2 Mağlubiyet

Galatasaray, ocak ayında 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı; Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kaldı, Süper Kupa finalini kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:32
Galatasaray ocak ayını 7 maçla tamamladı

Galatasaray, yoğun geçen ocak ayı fikstürünü geride bıraktı. 7 karşılaşmada forma giyen sarı-kırmızılı ekip, dört kulvarda mücadele etti ve bu dönemi 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile kapattı.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off fırsatı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ocak ayında grubun son iki maçını oynadı. İspanyol ekibi Atletico Madrid ile evinde 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Manchester City'ye deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Aslan, topladığı 10 puanla ligi 20. sırada tamamladı ve son 16 turu için Juventus ya da Atletico Madrid ile play-off oynayacak.

Süper Lig'de 1 galibiyet, 1 beraberlik

Trendyol Süper Lig'de lider konumundaki Galatasaray, ocak ayında oynadığı iki maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İkinci yarının ilk maçında evinde Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan takım, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Süper Kupa'da finalde mağlup oldu, Türkiye Kupası'nda tur atladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da yarı finalde Gaziantep'te Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmesine karşın, finalde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ocak ayında Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'a konuk olan Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek kupada ilerledi.

Şubat ayında yine yoğun fikstür: 7 maç daha

Galatasaray'ı ocak ayının ardından şubat ayında da yoğun bir program bekliyor. Okan Buruk'un öğrencileri, bu dönemde Avrupa da dahil olmak üzere 3 kulvarda toplam 7 karşılaşma oynayacak: Süper Lig'de 4, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maç. Cimbom ligde Kayserispor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile karşılaşacak; Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile eşleşti; Şampiyonlar Ligi'nde ise Juventus veya Atletico Madrid ile oynayacak.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları