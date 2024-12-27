Galatasaray, Okan Buruk Yönetiminde Rekorlar Kırdı

Galatasaray, Okan Buruk Yönetiminde Rekorlar Kırıyor

Geçen sezonun sonunda 102 puana ulaşarak, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım olan Galatasaray, 2024 yılına damga vuran başarılar kazandı. Okan Buruk yönetiminde son iki sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Burukla birlikte birçok rekora imza attı.

102 Puanla Şampiyonluk

2023-2024 sezonunu 102 puanla kapatan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu. Okan Buruk'un takımı, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğu elde etti. Bu başarı ile Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonundaki 93 puan ile elinde tuttuğu rekoru da kırdı.

En Fazla Galibiyet Rekoru

Geçen sezon, Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet alan takım unvanını da elde ederek 38 maçın 33'ünü kazanarak rekor kırdı. Daha önceki rekor, Beşiktaş ve Fenerbahçe tarafından 29 galibiyet ile tutuluyordu.

İç Sahada Üst Üste Galibiyet Rekoru

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında görev yaptığı süre zarfında, iç sahada üst üste galibiyet rekorunu kırdı. 2022-2023 sezonunun son 3 maçı ve 2023-2024 sezonundaki Hatayspor galibiyeti ile birlikte toplamda 16 iç saha galibiyeti elde etti ve Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun rekorunu geçti.

Deplasmanda Yenilmezlik Serisi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2024 yılında deplasmanda art arda 16 galibiyet ile Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisini de elde etti. Bu seriye Antalyaspor, Bodrum FK, Sivasspor ve Kayserispor galibiyetleri de dahil oldu.

Üst Üste En Fazla Maç Kazanma Rekoru

Geçen sezon, üst üste en fazla maç kazanan takım unvanını da elde eden Galatasaray, Okan Buruk’un yönetiminde 17. maçı kazanarak bu rekoru geliştirdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Rekor Kırdı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde de 16. maçında 9. galibiyetini alarak, Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.

İç Sahada Gol Atma Rekoru

Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunun 35. haftasında Sivasspor'a karşı aldığı 6-1'lik galibiyet ile iç sahada son 35 lig maçında gol atma rekorunu geliştirdi. Bu süreçte toplamda 92 gol kaydetti.

Hızla 75. Galibiyetine Ulaştı

Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 75. galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam unvanını elde etti. 90. lig maçında, Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek bu başarıyı elde etti.

Çifte Şampiyonlukla Üstünlük Sağladı

Galatasaray ile Süper Lig kupasını kazanan Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim unvanına da sahip oldu. Toplamda 10 kez Süper Lig şampiyonluğu gören Buruk, Türk teknik direktörlerinden biri olarak tarih yazdı.