Galatasaray, Osimhen Haricinde Santrfor Görüşmesi Yapmıyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kulüp transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kavukçu, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Osimhen dışında başka bir santrfor ile görüşmediklerinin altını çizdi.

Sponsor Görüşmeleri ve Transfer Stratejisi

RAMS Park'ta düzenlenen Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Kavukçu, transfer komitesinin başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile uyum içinde çalıştığını ifade etti. "Galatasaray bir başkanlık kulübü. Son karar başkanımızın. Transfer sürecini onunla konuşarak belirliyoruz" dedi.

Leroy Sane Transferinin Detayları

Öte yandan, Leroy Sane'nin transfer sürecinin yılın başlarında başladığını hatırlatan Kavukçu, "Sane, hocamızın listesinde ilk sıradaydı. Gizli bir süreç yürüttük ve bu transferi başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Osimhen İçin Güçlü Teklif

Kavukçu, Osimhen transferinde Napoli kulübüne Avrupa'nın birçok takımından daha iyi bir teklif sunduklarını vurguladı. "Osimhen transferinin gerçekleşmesi için planlamamız gerekiyor. Avrupa'daki rakiplerimize göre hareket ediyoruz. Taraftarımız bu süreçte bizim en büyük destekçimiz" dedi.

Morata ve Hedefler

Kavukçu, Alvaro Morata hakkında, "Morata bizim oyuncumuz ve bir sezon daha bizde kalacak" diyerek, oyuncunun kalitesine dikkat çekti. Ayrıca, transfer pazarındaki rekabete de vurgu yaptı: "Rakip takımlar, Galatasaray'a gelen sponsorların önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama biz daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz."

Sermaye Artışı ve Beklenen Gelir

Kavukçu, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduklarını ve yaklaşık 80 milyon dolarlık bir gelir beklediklerini belirtti. "Bu sermaye artışı Galatasaray'ın büyümesi için kritik öneme sahip" diye ekledi.

Sonuç olarak, Galatasaray bu sezon sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Osimhen'in durumu ise kulübün geleceği için bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.