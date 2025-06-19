DOLAR
39,56 -0,1%
EURO
45,54 -0,33%
ALTIN
4.285,26 -0,19%
BITCOIN
4.132.891,44 0,48%

Galatasaray, Osimhen Haricinde Santrfor Görüşmesi Yapmıyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen dışında başka santrforla görüşmediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 16:26
Galatasaray, Osimhen Haricinde Santrfor Görüşmesi Yapmıyor

Galatasaray, Osimhen Haricinde Santrfor Görüşmesi Yapmıyor

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kulüp transfer gündemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kavukçu, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen için görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, Osimhen dışında başka bir santrfor ile görüşmediklerinin altını çizdi.

Sponsor Görüşmeleri ve Transfer Stratejisi

RAMS Park'ta düzenlenen Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu imza töreninde konuşan Kavukçu, transfer komitesinin başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk ile uyum içinde çalıştığını ifade etti. "Galatasaray bir başkanlık kulübü. Son karar başkanımızın. Transfer sürecini onunla konuşarak belirliyoruz" dedi.

Leroy Sane Transferinin Detayları

Öte yandan, Leroy Sane'nin transfer sürecinin yılın başlarında başladığını hatırlatan Kavukçu, "Sane, hocamızın listesinde ilk sıradaydı. Gizli bir süreç yürüttük ve bu transferi başarıyla tamamladık" ifadelerini kullandı.

Osimhen İçin Güçlü Teklif

Kavukçu, Osimhen transferinde Napoli kulübüne Avrupa'nın birçok takımından daha iyi bir teklif sunduklarını vurguladı. "Osimhen transferinin gerçekleşmesi için planlamamız gerekiyor. Avrupa'daki rakiplerimize göre hareket ediyoruz. Taraftarımız bu süreçte bizim en büyük destekçimiz" dedi.

Morata ve Hedefler

Kavukçu, Alvaro Morata hakkında, "Morata bizim oyuncumuz ve bir sezon daha bizde kalacak" diyerek, oyuncunun kalitesine dikkat çekti. Ayrıca, transfer pazarındaki rekabete de vurgu yaptı: "Rakip takımlar, Galatasaray'a gelen sponsorların önünü kesmeye çalışıyorlar. Ama biz daha büyük projeler üzerinde çalışıyoruz."

Sermaye Artışı ve Beklenen Gelir

Kavukçu, Sermaye Piyasası Kuruluna başvurduklarını ve yaklaşık 80 milyon dolarlık bir gelir beklediklerini belirtti. "Bu sermaye artışı Galatasaray'ın büyümesi için kritik öneme sahip" diye ekledi.

Sonuç olarak, Galatasaray bu sezon sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Osimhen'in durumu ise kulübün geleceği için bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu...

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Pasifik Holding ile forma göğüs sponsorluğu için RAMS Park'ta düzenlenen imza töreninde transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası Açıldı: 6 Bin Sporcu Havada
2
Türkiye, 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'na Fırtına Gibi Girdi
3
Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 5. Gün Heyecanı
4
15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Kocaeli'de Heyecanla Başladı
5
Kilisli Öğrenciler Tag Ragbi Şampiyonluğu İçin Ter Dökecek
6
Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürüyor: Galatasaray Maçı Öncesi Son Antrenmanlar
7
Flöre Türkiye Şampiyonası Fethiye'de Başladı

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor