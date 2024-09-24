DOLAR
34,12 0,01%
EURO
38,14 -0,47%
ALTIN
2.915,27 -1,09%
BITCOIN
2.176.526,46 -0,64%

Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi

Galatasaray, Panathinaikos ile oynadığı hazırlık maçında 56-85'lik skorla sahadan mağlup ayrıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 21:52
Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi

Hazırlık Maçında Sonuç: Galatasaray 56 - Panathinaikos 85

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen hazırlık maçında son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56'lık bir skorla yenildi.

İlk Çeyrek Gerisinde Dengeyi Sağladı

Maçın ilk çeyreğini 17-12 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunan temsilcisi karşısında denge sağladı ve devre arasına 34-34 eşitlikle girdi. Ancak, Panathinaikos, üçüncü periyotta üstünlük kurarak skoru 58-45'e taşıdı.

Galatasaraylı Oyuncuların Performansı

Son çeyrekte Panathinaikos, oyuna ağırlığını koyarak maçı 85-56 kazandı. Galatasaray'da, Palmer 14, Efianayi ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldular.

Taraftardan Ergin Ataman'a Destek

Maç sırasında, Galatasaray taraftarları Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, sahaya girdiğinde tezahüratlarla karşılandı ve taraftarları selamlamak için klasik hareketini yaptı. Ayrıca, Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Ataman'a bir Galatasaray forması hediye etti.

Cedi ve Ömer Faruk'un Performansı

Panathinaikos'a transfer olan milli sporcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, Galatasaray'a karşı sahada yer aldılar. Cedi, maçı 12 sayıyla tamamlarken, Ömer Faruk, 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'na Veda

Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'na bir ev sahibi takım olarak son kez çıktı. Yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 2017'den bu yana kullandıkları bu salona veda etti. Galatasaray, 1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Rasta Vechta takımı ile karşılaşacak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ise 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi
2
Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazırlıklarını Devam Ettiriyor
3
Adnan Sezgin'e Macar Liyakat Nişanı Şövalye Haçı
4
Beşiktaş Milli Araya Yenilgisiz Girdi
5
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Lietkabelis'i Yenmeyi Başardı
6
Süper Lig'de Disiplin İhlalleri: 10 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi
7
Galatasaray ve PAOK Hazırlıklarını Tamamladı

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı