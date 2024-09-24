Galatasaray, Panathinaikos'a Hazırlık Maçında Yenildi

Hazırlık Maçında Sonuç: Galatasaray 56 - Panathinaikos 85

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen hazırlık maçında son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56'lık bir skorla yenildi.

İlk Çeyrek Gerisinde Dengeyi Sağladı

Maçın ilk çeyreğini 17-12 geride kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunan temsilcisi karşısında denge sağladı ve devre arasına 34-34 eşitlikle girdi. Ancak, Panathinaikos, üçüncü periyotta üstünlük kurarak skoru 58-45'e taşıdı.

Galatasaraylı Oyuncuların Performansı

Son çeyrekte Panathinaikos, oyuna ağırlığını koyarak maçı 85-56 kazandı. Galatasaray'da, Palmer 14, Efianayi ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldular.

Taraftardan Ergin Ataman'a Destek

Maç sırasında, Galatasaray taraftarları Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman'a büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Tecrübeli teknik adam, sahaya girdiğinde tezahüratlarla karşılandı ve taraftarları selamlamak için klasik hareketini yaptı. Ayrıca, Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Ataman'a bir Galatasaray forması hediye etti.

Cedi ve Ömer Faruk'un Performansı

Panathinaikos'a transfer olan milli sporcular Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven, Galatasaray'a karşı sahada yer aldılar. Cedi, maçı 12 sayıyla tamamlarken, Ömer Faruk, 15 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'na Veda

Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu'na bir ev sahibi takım olarak son kez çıktı. Yeni sezonda maçlarını Basketbol Gelişim Merkezi'nde sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, 2017'den bu yana kullandıkları bu salona veda etti. Galatasaray, 1 Ekim Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Almanya'nın Rasta Vechta takımı ile karşılaşacak, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ise 5 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Türk Telekom ile mücadele edecek.