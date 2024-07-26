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Galatasaray, Parma ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya'nın Parma takımıyla özel maç oynayacak.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:02
Galatasaray, Parma ile Hazırlık Maçında Karşılaşacak

Galatasaray, Parma ile Hazırlık Maçına Çıkıyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2023-2024 sezonu hazırlıkları doğrultusunda yarın İtalya'nın Parma takımıyla özel bir karşılaşma gerçekleştirecek.

Kamp Süreci Avusturya'da Sürüyor

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'nın Steiermark eyaletinde bulunan Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında eğitimlerine devam ediyor.

Karşılaşma Bilgileri

Bu özel maç, Avusturya temsilcisi LASK ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanacak. Maç, Türkiye Saati ile 20:30'da başlayacak.

Önceki Maç Performansı

Galatasaray, hazırlık döneminde LASK takımına 3-2, Fortuna Düsseldorf takımına ise 5-2 mağlup oldu. Ancak Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 ve Serie A temsilcisi Lecce'yi 2-1 yenmeyi başardı.

Müsabakanın ardından Galatasaray, Avusturya kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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