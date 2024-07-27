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Galatasaray, Parma ile Sezon Öncesi Son Hazırlık Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Parma ile sezon öncesi hazırlık maçı oynayacak. Canlı yayın detayları ve kadro bilgileri haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 12:14
Galatasaray, Parma ile Sezon Öncesi Son Hazırlık Maçına Çıkıyor

Galatasaray, Sezon Öncesi Son Maçını Parma ile Oynayacak

Galatasaray, 2023-2024 sezonu öncesindeki son hazırlık maçını İtalya Serie A ekiplerinden Parma ile gerçekleştirecek. Avusturya'da devam eden kamp sürecinde, bu akşam yapılan karşılaşma, takımın beşinci hazırlık maçı olarak kayıtlara geçecektir.

Maç Yayın Detayları

Spor Smart kanalında yayınlanacak olan bu özel etkinlik, saat 20.00'da "Maça Doğru" programı ile başlayacak. Programda, spor yorumcuları Berke Kosova, Aykut Aydın ve Semih Sezerli, izleyicileri karşılaşmaya hazırlayacak. Ayrıca Serhan Türk, maça dair canlı bağlantılar ve röportajlar ile izleyicilere bilgi verecek.

Kritik Maçın Zamanı ve Yeri

Karşılaşma, Raiffeisen Arena adlı stadyumda, saat 21.15'te başlayacak. D-Smart ve D-Smart GO platformlarından da canlı olarak izlenebilecek. Maç anlatımını Alp Özgen, yorumlarını ise Orhan Uluca gerçekleştirecek.

Kadroda Beklentiler

Lecce ile oynanan hazırlık maçında ikinci yarıda yer alan Mauro Icardi'nin Parma karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ayrıca milli takımda görev alan Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ın da bu maçta süre alması öngörülüyor.

Yeni Transfer Jelert Hazır

Galatasaray’a katılan yeni isimlerden biri olan Elias Jelert, Avusturya kampında yer aldı. Teknik direktör Okan Buruk, ona şans verirse, Jelert'in Parma karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Sezon Açılışı Beşiktaş ile

Parma karşılaşmasının ardından Galatasaray, kamp dönemi tamamlanarak yurda dönecek ve 3 Ağustos'ta Türkiye Kupası’nın son sahibi Beşiktaş ile sezonun ilk resmi maçına çıkacak.

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