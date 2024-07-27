Galatasaray, Parma'ya Hazırlık Maçında Yenildi

Galatasaray, Parma'ya 2-0 Mağlup Oldu

Sarı-kırmızılı ekip Galatasaray, hazırlık maçında İtalya'nın Serie A takımlarından Parma ile karşılaştı ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Avusturya Kampı Tamamlandı

İkinci etap kampını Avusturya'nın Steiermark eyaletindeki Irdning kasabasında gerçekleştiren Galatasaray, LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasında Parma ile mücadele etti.

İlk Yarının Özeti

Maç, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynandı. Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrich Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi isimlerle ilk 11'de sahaya çıktı. Ancak, ilk yarıda birçok gol fırsatı yaratmalarına rağmen, 42. dakikada Hernani Azevedo ile golü bulan Parma, devreyi önde kapattı.

İkinci Yarının Gelişmeleri

Mücadelenin ikinci yarısında teknik direktör Okan Buruk, birçok oyuncu değişikliği yaptı. 67. dakikada Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Efe Akman oyuna girerken, 75. dakikada Yusuf Demir ve 84. dakikada Eyüp Aydın da kadroya dahil oldu. Sadece kaptan Muslera, maçı 90 dakika süreyle tamamladı. Parma, 71. dakikada Dennis Man'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Yeni Transferler ve Taraftar Etkileşimi

Galatasaray, Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'i de maç kadrosuna dahil etti. Formasını giymeyen Jelert, yedekler arasında yer aldı. Ayrıca, maç sonrası Galatasaraylı futbolcular, giydikleri formaları taraftarlara hediye etti. Bu durum, Parmalı futbolcuların Galatasaraylı oyunculardan forma talep etmesine neden oldu, fakat sarı-kırmızılılar bu isteği geri çevirdi.

Galatasaray'ın Hazırlık Maçları Takvimi

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 5 maç oynadı ve bunların sadece 2'sinde galip geldi. Avusturya'da, LASK ve Fortuna Düsseldorf'a yenilen, Trencin ve Lecce'yi ise mağlup eden Galatasaray, Parma mağlubiyetiyle kamp dönemini tamamladı.

Kamp Sona Erdi

Parma maçı sonrası İstanbul'a dönecek olan Galatasaray, burada 2 gün izin yaptıktan sonra 3 Ağustos'ta Beşiktaş ile oynayacağı TFF Süper Kupa maçı için hazırlıklara başlayacak.