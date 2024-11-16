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Galatasaray Petrol Ofisi, Fatih Vatanspor'u 3-2 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fatih Vatanspor'u 3-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 16:09
Galatasaray Petrol Ofisi, Fatih Vatanspor'u 3-2 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Galatasaray Petrol Ofisi, Fatih Vatanspor'u 3-2 Yenerek 5. Galibiyetini Aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde konuk ettiği Fatih Vatanspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın başlama düdüğünden itibaren tempolu geçen mücadele, özellikle ikinci yarıda heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maçın 15. dakikasında Cansu Nur Kaya'nın attığı golle Galatasaray, 1-0 geriye düştü. Ancak, 72. dakikada Ebru Topçu'nun, 82. dakikada Maria Usme'nin ve 87. dakikada penaltıdan Merie Gisele Manga'nın atmış olduğu gollerle Galatasaray, 3-1 öne geçti. Konuk takımın, 90. dakikada Zeynep Gamze Koçer'in kaydettiği golle bu üstünlüğü 3-2'ye getirmesine rağmen, maçın sonuna kadar savunmasıyla başarı gösteren Galatasaray, sahadan galip ayrıldı.

Bununla birlikte Fatih Vatanspor'da, Beyza Semercioğlu'nun 85. dakikada kırmızı kart görmesi, takımın dengesini bozdu. Bu sezonki 7. maçını oynayan sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle toplamda 5. kez sahadan 3 puanla ayrılırken, puanını 15'e yükseltti. Diğer yandan, Fatih Vatanspor 10 puanda kalarak 5. mağlubiyetini almış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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