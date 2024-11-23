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Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü’nü Deplasmanda 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde Hakkarigücü’nü 2-1 mağlup etti ve kritik bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 15:15
Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü’nü Deplasmanda 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Önemli Karşılaşma

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Hakkarigücü ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Merzan Şehir Stadı'nda gerçekleşti.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın başlama düdüğünden sadece 13 dakika sonra Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın penaltıdan attığı golle öne geçti. Ancak, 42. dakikada, Hakkarigücü'nden Gamze Nur Yaman kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı.

İkinci yarıda, 69. dakikada konuk ekipten Eda Karataş ve 77. dakikada ev sahibi ekipten Gizem Yazıcı kırmızı kart gördü. Gerilim dolu anların ardından maç, Galatasaray Petrol Ofisi'nin Diallo'nun 90+5'inci dakikada attığı golle 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Performansı

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, ligde önemli bir galibiyet elde ederek puan sıralamasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü, Galatasaray Petrol Ofisi ile...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü, Galatasaray Petrol Ofisi ile Merzan Şehir Stadı'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü, Galatasaray Petrol Ofisi ile...

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Hakkarigücü, Galatasaray Petrol Ofisi ile Merzan Şehir Stadı'nda karşılaştı.

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