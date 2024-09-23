Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Oluwatosin Demehin’i Kadrosuna Kattı

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı Yeni Transferini Duyurdu

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Nijeryalı savunma oyuncusu Oluwatosin Blessing Demehin'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Demehin'in Kariyerine Kısa Bir Bakış

22 yaşındaki Demehin, kariyerine Nijerya'nın Sunshine Stars takımında başladıktan sonra Rivers Angels ve Reims formalarını terletti. Özellikle 2022 yılında Nijerya'nın çeyrek final oynadığı 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası'nda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Galatasaray Petrol Ofisi, bu transfer ile takımın savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Demehin’in uluslararası tecrübesi, takım için önemli bir kazanım olacak.