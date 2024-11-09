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Galatasaray Petrol Ofisi, Kamerunlu Yıldız Forvet Manga'yı Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi, Hakkarigücü formasıyla dikkatleri çeken Kamerunlu forvet Manga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:23
Galatasaray Petrol Ofisi, Kamerunlu Yıldız Forvet Manga'yı Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi'nden Önemli Transfer

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Kamerunlu forvet Marie Gisele Divine Ngah Manga ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki yetenek, 2023'ün en değerli kadın futbolcusu unvanına sahip.

Kariyerinde Dikkat Çeken Başarılar

Geçtiğimiz sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü forması giyen Manga, 22 maçta 20 gol atarak büyük bir başarıya imza attı. Bu performansıyla dikkatleri üzerine çeken genç forvet, kariyerine sarı-kırmızılı ekipte devam edecek.

Gelecek Vizyonu

Galatasaray Petrol Ofisi, Manga'nın katılımıyla takımın gücünü artırmayı hedefliyor. Kamerun'un en değerli kadın futbolcusu olarak öne çıkan Manga, yetenekleriyle takıma önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

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