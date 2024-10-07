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Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon'a Konuk Oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 12:14
Galatasaray Petrol Ofisi, Olimpik Lyon'a Konuk Oluyor

Galatasaray Petrol Ofisi Olimpik Lyon Deplasmanında

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Fransa'nın ünlü takımı Olimpik Lyon ile mücadele edecek.

Maç Bilgileri

Maç, OL Stadı'nda gerçekleştirilecek ve 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı, Polonya'dan gelen hakem Michalina Diakow yönetecek.

Grup Durumu

Galatasaray Petrol Ofisi'nin bulunduğu grupta ayrıca Wolfsburg ve Roma takımları da yer alıyor. Sarı-kırmızılı takım, zorlu rakibi karşısında galip gelmek için sahada savaşacak.

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