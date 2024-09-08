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Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tura İlerledi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde BIIK Shymkent'i 5-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 00:04
Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tura İlerledi

Galatasaray Petrol Ofisi'nin Başarılı Performansı

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda muhteşem bir performans sergileyerek Kazakistan temsilcisi BIIK Shymkent'i 5-0'lık skorla geçerek ikinci tura yükseldi.

Maç Detayları

İlk tur karşılaşması, Lüksemburg’da bulunan Achille Hammerel Stadı'nda gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Malado Diallo (3), Andrea Staskova ve Catalina Usme kaydetti.

İkinci Tur Heyecanı

Galatasaray Petrol Ofisi'nin ikinci turdaki rakibi, önümüzdeki pazartesi günü gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak. Çift maçlı eleminasyon sistemine göre, 18/19 Eylül ve 25/26 Eylül tarihlerinde oynanacak olan karşılaşmaların galibi, grup aşamasına katılma hakkı elde edecek.

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