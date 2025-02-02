Galatasaray Petrol Ofisi, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 8-1 Mağlup Etti

Galatasaray Petrol Ofisi'den Tarihi Galibiyet

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü etkileyici bir skorla 8-1 mağlup etti.

İlk Yarıda Sürpriz Beraberlik

Ünye Şehir Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Ünye Kadın Spor Kulübü, 12. dakikada Nehir Zeytünlü'nün penaltı golüyle öne geçti. Ancak Galatasaray Petrol Ofisi'nden Maria Catalina Usme Pineda, maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra ağları havalandırarak durumu eşitledi.

İkinci Yarıda Fırtına Gibi Geldiler

İkinci yarıda sahada adeta fırtına estiren Galatasaray Petrol Ofisi, Hapsatou Malado Diallo, Marie Gisele Divine Ngah Manga ve Emine Ecem Esen gibi yıldız oyuncularıyla peş peşe goller buldu. Özellikle Marie Gisele Divine Ngah Manga, 67. dakikadan itibaren hat-trick yaparak maçın galibiyetine büyük katkı sağladı.

Önemli İsimler Maçı İzledi

Maça ilgi büyük oldu; Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, Ünye 1957 Spor Kulübü Başkanı Osman Karayiğit ve Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli gibi önemli isimler karşılaşmayı takip etti.