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Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 8 Ocak'ta RAMS Başakşehir ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı için Florya'da antrenman yapıyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 16:06
Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile sahasında yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında oyuncular, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise topa sahip olma çalışmaları ve orta-şut uygulamaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idman ile RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak, zorlu karşılaşma için sahaya çıkacak.

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