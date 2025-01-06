Galatasaray, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında 8 Ocak Çarşamba günü RAMS Başakşehir ile sahasında yapacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın devamında oyuncular, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı. İdmanın son bölümünde ise topa sahip olma çalışmaları ve orta-şut uygulamaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, yarın yapacağı idman ile RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak, zorlu karşılaşma için sahaya çıkacak.