Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak devam etti. Daha sonra, yarın oynanacak karşılaşmanın taktiği üzerinde çalışıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.