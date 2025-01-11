Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray, yarın yapılacak RAMS Başakşehir maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:41
Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray RAMS Başakşehir Maçına Hazır

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman, dinamik ısınma ile başladı ve futbolcular iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaparak devam etti. Daha sonra, yarın oynanacak karşılaşmanın taktiği üzerinde çalışıldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek olan RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı, yarın saat 19.00'da başlayacak.

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