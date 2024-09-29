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Galatasaray, RFS Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS ile oynayacağı maç için Florya'daki hazırlıklara başladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 15:21
Galatasaray, RFS Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, RFS Maçına Hazırlık İçin Sahada

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi ile 3 Ekim Perşembe günü oynayacağı karşılaşma için çalışmalara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile start aldı.

İdman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda, önce 8’e 2 pas çalışması, ardından ise topa sahip olma aktiviteleri gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00'de bir idman daha yapacak ve hazırlıklarını sürdürecek.

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