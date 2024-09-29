Galatasaray, RFS Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Galatasaray, RFS Maçına Hazırlık İçin Sahada

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi ile 3 Ekim Perşembe günü oynayacağı karşılaşma için çalışmalara başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma ile start aldı.

İdman Detayları

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda, önce 8’e 2 pas çalışması, ardından ise topa sahip olma aktiviteleri gerçekleştirildi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Galatasaray, 1 Ekim Salı günü saat 17.00'de bir idman daha yapacak ve hazırlıklarını sürdürecek.