Galatasaray Roland Sallai İçin Freiburg ile Anlaştı

Galatasaray ve Freiburg Arasında Anlaşma

Galatasaray Spor Kulübü, Macar futbolcu Roland Sallai için Freiburg ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, oyuncunun transfer bedeli 6 milyon avro olarak belirlendi.

Transfer Detayları

Açıklamada, "Roland Sallai ve Sport-Club Freiburg e.V. kulübüyle, futbolcunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Transfer bedeli, Sallai'nin eski kulübüne 4 sezon boyunca 4 taksitte ödenecek şekilde düzenlenmiştir" denildi.

Futbolcunun yeni sözleşmesi 2024-25 sezonundan itibaren başlayacak olup, Galatasaray onunla 4 sezonluk bir anlaşma imzalamıştır. Her bir sezon için ise 2 milyon 500 bin avro net ücret ödenecek.