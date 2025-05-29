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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması: 'Bileğimizi Kimse Bükeremez'

Galatasaray, GSYİAD ile düzenlediği şampiyonluk kutlamasında, başarılarını ve yeni hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 00:55
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 00:55
Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması: 'Bileğimizi Kimse Bükeremez'

Galatasaray'dan Coşkulu Şampiyonluk Kutlaması

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), Galatasaray futbol takımının Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki şampiyonlukları için görkemli bir kutlama töreni gerçekleştirdi.

Başkan Dursun Özbek'ten Vurucu Mesajlar

Tören, Four Seasons Bosphorus Otel'de yapıldı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Okan Buruk ile oyuncular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı, Ahmed Kutucu, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri katıldı. Özbek, sezonun zor geçtiğini ancak iki kupa kazanarak başarılı bir şekilde tamamlandığını dile getirdi.

Özbek konuşmasında, "Kardeşlik ve sevgi iklimi içinde bulunduğu zaman Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez. Bu sene Avrupa'da başarılı olmak için hedeflerimizi belirlememiz gerekiyor. Avrupa'da başarıyı yakalamak en büyük hedefimiz," ifadelerini kullandı.

Tesisleşme Projeleri ve Gelecek Hedefleri

Dursun Özbek, finansal projelerinin meyvelerini toplayacaklarını vurgulayarak, "Tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimizin A takım yerleşkesi bitti. Akademi binası ve sahaları yapılacak," dedi. Ek olarak, basketbol, voleybol ve yüzme tesisleri konusunda da harekete geçeceklerini belirtti.

Murat Sancaktar'dan Güçlü Mesajlar

GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray'ın elde ettiği başarıların geçmişten gelen inanç ve mücadelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. "Bu başarı, tüm başkanların, teknik direktörlerin, oyuncuların ve büyük Galatasaray taraftarının ortak eseridir," dedi.

Sancaktar ayrıca, Galatasaray'a karşı kurulan algılar ve kumpasların asla başarılarını engelleyemeyeceğini ifade etti ve "Biz İyiler Sonunda Mutlaka Kazanırız," mesajını verdi.

Kutlama töreninde havai fişek ve drone gösterileri de yapılarak renkli anlar yaşandı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol takımının...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için kutlama töreni düzenledi. Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen törene katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuşma yaptı.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol takımının...

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılı futbol takımının Trendyol Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için kutlama töreni düzenledi. Four Seasons Bosphorus Otel'de gerçekleştirilen törene katılan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuşma yaptı.

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