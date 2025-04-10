Galatasaray, Samsun'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Galatasaray, Samsun'a geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldiğinde, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Taraftarların Coşkulu Karşılaması

Havalimanında yapılan karşılamada, taraftarlar çeşitli tezahüratlar yaparak futbolseverlerin yüreğini ısıttı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duydu ve taraftarların getirdiği forma ile futbol toplarını imzaladı.

Kafile Otele Geçti

Sarı-kırmızılı kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti. Yarınki maç öncesinde tüm hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Kafilede Berkan Kutlu da yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Kafilede Berkan Kutlu da yer aldı.