DOLAR
37,91 0,19%
EURO
42,47 -2,16%
ALTIN
3.848,48 -2,34%
BITCOIN
3.002.047,8 4,55%

Galatasaray, Samsun'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Galatasaray, Samsun'da Samsunspor ile yapacağı maç için geldi. Taraftarlar futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 19:24
Galatasaray, Samsun'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı

Galatasaray, Samsun'a geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun'a ulaştı. Sarı-kırmızılı kafile, Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldiğinde, Galatasaraylı taraftarlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Taraftarların Coşkulu Karşılaması

Havalimanında yapılan karşılamada, taraftarlar çeşitli tezahüratlar yaparak futbolseverlerin yüreğini ısıttı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı mutluluk duydu ve taraftarların getirdiği forma ile futbol toplarını imzaladı.

Kafile Otele Geçti

Sarı-kırmızılı kafile, ardından otobüsle konaklayacağı otele geçti. Yarınki maç öncesinde tüm hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Kafilede Berkan Kutlu da yer aldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için Samsun'a geldi. Kafilede Berkan Kutlu da yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, ZVVZ USK Prag Maçına Hazır!
2
Galatasaray, Samsun'a Geldi: Taraftarlar Coşkulu Karşıladı
3
Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Heyecanı Başladı
4
Abdullah Kavukcu'dan Reeder Samsunspor Maçı İddiası: 'Galatasaray'ın Haklarını Kimseye Yedirmeyiz'
5
Ersun Yanal'ın Annensi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti
6
Konyaspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor
7
Cihat Arslan'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Aksi Halde Amedspor Maçına Çıkmam'

DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık

Ayda 100 Bin Lira Kazandıran Fırsat: İstanbul Ticaret Üniversitesi Programı

İŞKUR Gençlik Programı: Aylık 8,664 TL Destek! Ödemeler Nisan'da Başlıyor

Ekinözü Belediyesi'nden Çalışanlarına 71.000 TL Promosyon Müjdesi!

Samsunlu Memurların Promosyon Ödemesi: Tek Seferde 89.500 TL!

ÇAYKUR'dan Müjde: 1500 Personel Alımı Başlıyor

Niğde, Kayseri ve Sivas İçin Meteoroloji'den Kar Alarmı

Akbank'tan Emeklilere 17.500 TL Destek: Fatura Başına 500 TL

1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Garanti BBVA'dan 75.000 TL Faizsiz Kredi Fırsatı Başladı

İstanbul'da İSPER A.Ş. 50 Personel Alacak: Başvurular Başladı!

Ankara'da Simit Fiyatlarına Zam: 20 TL Olacak