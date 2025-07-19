Galatasaray, Sezon Öncesi Kampı İçin Avusturya'ya Gitti

Galatasaray Futbol Takımı, sezon öncesi kampı için Avusturya'nın Linz kentine ulaştı. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden sarı-kırmızılı kafile, karayoluyla Windischgarsten bölgesinde bulunan kamp yapacağı otele geçti.

Takım, otel önünde kendilerini bekleyen bir grup taraftar ile coşkuyla karşılandı. Taraftarlar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk'a sevgi gösterilerinde bulundu. Bu önemli kamp sürecinde Özbek'e, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da eşlik etti.

Taraftardan Osimhen İsteği

Kamp sırasında taraftarlar, geçen sezon kiralık olarak takıma katılan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in geri dönmesini talep etti. Taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de gol krallığına ulaşan Osimhen için "Taraftar çıldırdı. Osimhen'i istiyor." tezahüratı yaptı.

Avusturya'daki İlk Sınav Yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına yarın çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Summer Series Upper Austria organizasyonu çerçevesinde, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Müsabaka, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da, TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya'nın 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile de bir karşılaşma yaparak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamp yapacağı otele geldi. Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsünü karşıladı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamp yapacağı otele geldi. Galatasaraylı taraftarlar takım otobüsünü karşıladı.