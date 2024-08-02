Galatasaray, Sezona Turkcell Süper Kupa ile Merhaba Dedi

Galatasaray, Sezonu Turkcell Süper Kupa ile Açıyor

Galatasaray, 2023-24 sezonuna Turkcell Süper Kupa maçıyla başlayacak. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu rekor 102 puanla tamamlayarak şampiyon olmayı başaran sarı-kırmızılı ekip, bu yılki mücadeleye Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile 3 Ağustos Cumartesi günü karşılaşarak girecek.

8. Süper Kupa İçin Mücadele

Galatasaray, tarihindeki 24. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte, Süper Kupa'yı en fazla kazanan takım olma özelliği ile 8. Süper Kupa şampiyonluğunu da hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında Süper Kupa'yı kazanmıştı.

Şampiyon Kadro Korundu

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşamış kadrosundaki önemli oyuncuları koruyan Galatasaray, bazı oyuncularla yollarını ayırdı. Tete, Tanguy Ndombele, Carlos Vinicius ve Serge Aurier gibi isimlerle vedalaşan takım, Fenerbahçe'den 24 gol atan Michy Batshuayi ve 138 maç tecrübesi olan Elias Jelert gibi genç oyuncuları transfer etti.

Beş Hazırlık Maçı Gerçekleştirildi

Galatasaray, sezon hazırlıkları kapsamında 5 hazırlık maçı oynadı. İstanbul'da başlayan sezon hazırlıkları, 9 Temmuz'da Avusturya'da devam etti. Takım, LASK ve Fortuna Düsseldorf'a karşı kaybetti, ancak Slovakya'nın Trencin takımını yendi. İkinci etap kampında ise İtalya'nın Lecce takımını mağlup etti, Parma'ya ise yenildi.

Hazırlık Maçlarının Golcüleri

Hazırlık maçlarında Galatasaray'ın 7 oyuncusu gol attı. Metehan Baltacı 2 golle dikkat çekti. Dries Mertens ve Hakim Ziyech ikişer kez ağları sarsarken, Kerem Demirbay, Derrick Köhn, Wilfried Zaha ve yeni oyuncu Michy Batshuayi ise birer kez gol sevinci yaşadı.

Kamplarda Öne Çıkan İsimler

Sezon başı kampında Mauro Icardi, sezon öncesi hazırlıklarında öne çıkan isimlerden biri oldu. Sakatlıktan kurtulan Icardi, sezona hazır bir şekilde katıldı. Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech de hırslı performanslarıyla dikkat çekti. Kiralık olarak dönen Yusuf Demir de etkili bir performans sergileyerek öne çıktı. Genç oyuncular Metehan Baltacı, Ali Yeşilyurt, Eyüp Aydın, Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz de beğenildi.