Galatasaray Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, 1 günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulüpten edinilen bilgilere göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Detayları

Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, ardından pas çalışması ile devam etti. Futbolcular, antrenmanın son bölümünde çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.

Berkan Kutlu'dan Sağlık Notu

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, burnundaki şişmiş konkaları radyo frekans ile tedavi ettirdi. İşlem sonrası antrenmana katılan Kutlu, kendini korumak amacıyla maske taktı.

Galatasaray, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.