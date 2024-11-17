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Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, 23 Kasım Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarını hızlandırdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 19:02
Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, bu önemli müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Yoğun Antrenman

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idmanda, futbolcular iki grup halinde 5’e 2 pas çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdi. Koşu ve geniş alanda topa sahip olma antrenmanları ile devam eden çalışma, çift kale maçla son buldu.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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