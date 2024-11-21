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Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Sipay Bodrum FK ile yapacağı müsabaka için antrenmanlarına Florya'da devam ediyor.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 21:00
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 21:00
Galatasaray, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, Sipay Bodrum FK için idman yaptı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ye konuk olacak Galatasaray, müsabakanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, futbolcuların üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapmasıyla sürdü. Antrenmanın devamında ise taktiksel olarak savunma ve hücum organizasyonlarına odaklanıldı. Bu çalışmalar, futbolcuların maça hazırlık seviyesini artırmaya yönelik olarak büyük önem taşıyor.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı son çalışma ile hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Bodrum'a hareket edecek.

Maç Detayları

Sipay Bodrum FK ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu mücadele, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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