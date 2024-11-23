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Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi Deplasmanda 1-0 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 21:19
Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi Deplasmanda 1-0 Geçti

Galatasaray, Sipay Bodrum FK'yi 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Maçın finalinde Galatasaray 1-0 galip gelerek önemli bir üç puan aldı.

Maçın Öne Çıkanları

Galatasaray, 54. dakikada Mertens'in sol kanattan yaptığı ortayla öne geçti. Batshuayi'nin kafa vuruşuyla top, Bodrum FK'nın ağlarını buldu ve durum 0-1 oldu.

Oyunun 66. dakikasında, Galatasaray'ın Osimhen'in ceza sahasına taşıdığı topla Ziyech'e yaptığı asist dikkat çekti. Ziyech’in vuruşu ise kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

72. dakikada Ziyech'in sert şutunda, Sipay Bodrum FK kalecisi Sousa başarılı bir müdahale ile topu oyunda tuttu. Hemen ardından Sallai'nin vuruşu da Sousa tarafından engellendi.

82. dakikada Ziyech'in ceza sahası önünde yaptığı bir diğer sert vuruş, Sousa tarafından kornere atıldı.

Karşılaşmanın son dakikasında, 90. dakikada Bodrum FK'dan Brazao'nın Gökdeniz Bayrakdar'a pası sonrası Bayrakdar'ın vuruşu direkten döndü.

Sonuç olarak, Galatasaray, Sipay Bodrum FK karşısında 1-0’lık galibiyetle sahadan ayrıldı ve ligdeki hedeflerine doğru ilerlemeye devam etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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