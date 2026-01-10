Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye Karşı 3 Değişiklik

Okan Buruk, Süper Kupa finalinde Trabzonspor 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı; Günay, Torreira ve Lemina başladı. Eksikler ve taraftar desteği öne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:16
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:16
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile oynanan maçın 11'ine göre Fenerbahçe karşısında 3 değişiklik yaptı.

Başlangıç 11'inde yapılan hamleler

Buruk, kaleci Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara'nın yerine Günay Güvenç, Lucas Torreira ve Mario Lemina'yı görevlendirdi.

Eksikler

Sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler bulunuyor. Milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ile tedavisi yeni tamamlanan Wilfried Singo kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın 11'i

Galatasaray mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Yedekler: Uğurcan Çakır, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz, Ada Yüzgeç, Kazımcan Karataş ve Arda Ünyay.

Taraftar desteği ve önlemler

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Galatasaraylı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takıma tam destek verdi. Maç öncesinde yapılan tezahüratlarla oyuncular coşkuyla sahaya çıktı. Galatasaray yönetimi yağmur ihtimaline karşı taraftarlara kırmızı renkte yağmurluk dağıttı.

Gökmen Özdenak unutulmadı

Geçtiğimiz hafta vefat eden A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Gökmen Özdenak için müsabaka öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

