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Galatasaray Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı için son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:49
Galatasaray Süper Kupa Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray'dan Süper Kupa İçin Son Hazırlık

Galatasaray, yarın gerçekleşecek Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, maç öncesi hazırlıklarını büyük bir titizlikle tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Çalıştılar

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, antrenman Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Takım, dinamik ısınma ile antrenmana başladı ve ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması yaptı.

Taktik Çalışmalarla Antrenman Sona Erdi

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, futbolcuların taktiğe yönelik çalışmaları ile sona erdi. Galatasaray, lig mücadelesinde zafer kazanmak amacıyla sahada elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır görünüyor.

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