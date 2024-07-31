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Galatasaray, Süper Kupa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı Süper Kupa maçı için hazırlıklarını Florya'da sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:37
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:37
Galatasaray, Süper Kupa Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Süper Kupa Maçına Hazır

Galatasaray Futbol Takımı, 3 Ağustos Cumartesi günü Beşiktaş ile karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, kuvvet çalışması ile start aldı. Antrenmanın ilerleyen kısmında sarı-kırmızılı oyuncular, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Taktik İdman

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki takım, günün son bölümünde taktik idmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Gelecek Antrenman

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Süper Kupa maçı hazırlıklarını devam ettirecek.

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