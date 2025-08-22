DOLAR
Galatasaray Süper Lig'de 4 bininci gole 5 gol uzakta

Galatasaray, Süper Lig'de 3 bin 995 gole ulaştı; Kayserispor maçında 5 gol daha atarsa lig tarihindeki 4 bininci golünü kaydedecek.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:10
Sarı-kırmızılılar, ligde 68'inci sezonunu oynarken rakip fileleri tarihte 4 bininci kez havalandırmaya çok yakın.

Süper Lig'de toplam 2 bin 234 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri şu ana kadar 3 bin 995 kez havalandırdı. Ligin 3. haftasında, 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, maçta rakip fileleri 5 kez sarsması halinde Süper Lig'deki 4 bininci golüne ulaşacak.

İlk goller efsaneden: Metin Oktay

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golleri, takımın efsane futbolcusu Metin Oktay tarafından kaydedildi. 1959 sezonunun ilk maçında, 21 Şubat 1959'da deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, iki golü de Metin Oktay attı.

1000. gol: Turgay İnan

Sarı-kırmızılıların lig tarihindeki 1000. golü, 1978-79 sezonunda Turgay İnan tarafından kaydedildi. Sezonun 28. haftasında, 20 Mayıs 1979'da Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup ederken Turgay İnan maçta iki kez fileleri havalandırdı; takımın lig tarihindeki bininci golü maçın 4. golü olarak kayıtlara geçti.

2000. gol: Hakan Ünsal

Galatasaray'ın ligdeki 2 bininci golü, Hakan Ünsal tarafından atıldı. 22 Kasım 1996'da Zeytinburnuspor deplasmanında oynanan müsabakada Galatasaray 5-2 kazanırken, Ünsal maçın 4. golünü kaydetti ve bu gol takımın lig tarihindeki 2 bininci golü oldu.

3000. gol: Jan Rajnoch'un kendi kalesi

Sarı-kırmızılıların lig tarihindeki 3 bininci golü, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'tan geldi. Galatasaray, 2 Ekim 2011'de ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olduğu maçı 3-0 kazanırken, Rajnoch'un 12. dakikada kendi kalesine attığı gol takımın 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.

