Galatasaray, Süper Lig'de Adana Demirspor'u Ağırlıyor: Maç Öncesi Tüm Detaylar

Lider Galatasaray, Adana Demirspor'u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak olan bu heyecan dolu karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Namağlup Galatasaray'ın İstatistikleri

Sarı-kırmızılı ekip, ligde 21 maça çıkarak 18 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Namağlup unvanını koruyan Galatasaray, 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

Öte yandan, Adana Demirspor sezonu sıkıntılı geçiriyor. 21 maçta yalnızca 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabilen takım, 17 maçta mağlup olarak aldığı 3 puan silme cezası ile toplamda 5 puanla son sırada yer alıyor.

İki Takım Arasındaki Geçmiş Maç

Galatasaray, sezonun ilk yarısında Adana'da oynanan karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. Bu maçın ardından, mavi-lacivertli ekibe karşı kazanma isteği daha da artmış durumda.

Dikkat Çeken Eksikler ve Cezalı Oyuncular

Galatasaray'da Ismail Jakobs, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek. Aşil tendonundaki kısmi hasar nedeniyle takımına katkıda bulunamayacak olan Jakobs'un yanı sıra, Mauro Icardi da sezonu kapatmış durumda. Ayrıca, Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı da cezalı olduğu için bu karşılaşmada görev alamayacak.

Yeni Transferler Gösteride

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, teknik direktör Okan Buruk'un görevlendirmesi durumunda, RAMS Park'ta ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkacak. Morata, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Geosis Boluspor'a karşı atmıştı. Ayrıca, yeni transferler Carlos Cuesta ve Mario Lemina da sahada yer alma ihtimali taşıyor.

Son 29 Maçta Gol Atma Başarısı

Galatasaray, son 29 resmi maçında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Gol atamadığı son maç ise 27 Haziran 2024 tarihinde oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri rövanş karşılaşmasıydı. Bu süreçte 19 Süper Lig, 8 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Türkiye Kupası maçında toplamda 50 gol buldular.

Defansif Başarı

Son iki Süper Lig maçında kalesini gole kapatan Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK ile yaptığı maçları 1-0'lık skorlarla kazanarak bu başarıyı sürdürdü.