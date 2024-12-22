Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: '8 Puanlık Fark Bizim İçin Çok Önemli'

Okan Buruk'tan Kayserispor Maçı Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Bellona Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyuz, yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı, bu bizim için bugün çok önemliydi, bunu yakaladık" dedi.

İlk Yarı Performansı

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmayı değerlendiren Buruk, Kayserispor'un maça iyi başladığını ve ilk yarıda etkili performans sergilediğini vurguladı. İkinci yarıda skorun 3-1 olmasının ardından ekibinin rahatladığını belirten Buruk, Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve ekibini de tebrik etti.

Oyunculara Teşekkür

Galatasaray'ın oyuncularının üst düzey konsantrasyonla oyunu sürdürdüğünü kaydeden Buruk, "Sakatlıktan dönen birçok futbolcumuz vardı. Oyunun sonuna doğru onları korumak adına değişiklikler yaptık. Belki çok erken taraftarın tepkisi oldu, yani maçın bitmesine çok uzun bir süre kala, 3-1'ken çok tepki oldu. Ancak Kayserispor'lu oyuncuların hakkını vermek gerekiyor. Topa sahip oldular, pozisyona girdiler ve zaman zaman bizi zor durumda bıraktılar" ifadelerini kullandı.

Buruk, başarılı bir akşam geçirdiklerini ve Galatasaray'a yakışır bir mücadele olduğunu dile getirerek, "Güzel bir maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" şeklinde sözlerini tamamladı.