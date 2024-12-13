Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "İyi Oynamadık, Sakatlıklar Sorun Yarattı"

Malmö-Galatasaray Maçının Ardından

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında oynanan ve 2-2 sona eren Malmö maçını değerlendirdi.

"Maça İyi Başlamadık"

Buruk, Yeni Malmö Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maça iyi başlamadık, sonunu da iyi oynamadık. Bizim için iyi bitmedi." şeklinde konuştu.

Sakatlıklar ve Kadro Genişliği

Takımın yetersiz kadro genişliği nedeniyle sorunlar yaşadıklarını belirten Buruk, "Oyun içerisinde yaptığımız iyi şeyler vardı. Buraya çok eksikle geldik. Bugün sakatlıklarımız da oldu. Maçın sonunda kadro genişliğimizin olmamasının sıkıntısını yaşadık." dedi.

Zor Bir Periyottan Geçiyoruz

Okan Buruk, takımın zor bir dönemde olduğunu vurgulayarak, "Sakatlıkların, maç temposu ve sayısının arttığı bir dönemdeyiz. Biz de bunun şanssızlığını yaşıyoruz. Bugün Davinson Sanchez sakatlandı. Jelert'in ağrısını sakatlık olarak değerlendirmiyorum; yorgunluk ağrısıydı. Yaşadığımız en büyük sıkıntı, uzun süre oynamayan futbolcuların oyun içi yüklerinin fazla olması." ifadelerini kullandı.

Son 4-5 Dakikada Güçsüzdük

Maçın son bölümünde iyi oynayamadıklarına dikkat çeken Buruk, "Son 4-5 dakikada top bize geçtiğinde daha iyi çıkabilirdik. Skoru korumaya geçtik ama koruyamadık. Oyuncu değişikliğinde çok fazla seçeneğimiz yoktu. Bu da bizim maçta etkili olmamızı etkiledi." dedi.

Avrupa Ligi'ndeki Durum

Buruk, takımın şu anda 12 puanda olduğunu ve bir sonraki maçı kazanarak ilk 8’in içinde yer almak istediklerini aktardı. "Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değildi ama Avrupa Ligi'nde 2 puan ortalamasıyla devam ediyoruz." diye ekledi.

Yoğun Tempoda Sakatlıklar Arttı

Teknik direktör, oyuncular üzerindeki yoğun baskıya dikkat çekerek, "Çok yoğun bir tempoda oynuyoruz. İklim değişiklikleri sakatlıklarda etkili oluyor. Genel olarak çok fazla yük binen oyuncularımız var. Rotasyon yapacak durumda değiliz; şu anda 7-8 sakat oyuncumuz var. Ancak bunlar futbolun içinde olan şeyler." şeklinde konuştu.

Ziyech'in Performansı

Müsabakada sonradan oyuna dahil olan Hakim Ziyech'i değerlendiren Buruk, "Ziyech'in elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığından eminim. İkinci golde birçok oyuncu oradaydı. Daha iyi savunma yapabilirdik. Ziyech'in iyi niyetinden şüphe etmiyorum." ifadelerini kullandı.