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Galatasaray, Tete'yi Panathinaikos'a Gönderdi

Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transferini 4.75 milyon avroya duyurdu. Başarılar dileğiyle uğurladı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:39
Galatasaray, Tete'yi Panathinaikos'a Gönderdi

Galatasaray, Tete'nin Yeni Takımına Geçişini Duyurdu

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilyalı futbolcu Tete'nin Yunan kulübü Panathinaikos ile anlaşmaya vardığını açıkladı. Transfer bedeli olarak 4 milyon 750 bin avro belirlenirken, kulüp açıklamalarında detaylara yer verildi.

Açıklama ve Teşekkür Mesajı

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'ın, Tete hakkında Panathinaikos ile anlaşıldığı bildirilmektedir. Anlaşma gereği, Panathinaikos kulübü, kulübümüze net 4 milyon 750 bin avro tutarında bir transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda ise, "Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tete. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar." şeklinde bir ifade kullanıldı.

Tete'nin Galatasaray Kariyeri

Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, beklenen başarıyı gösterememişti. Tete, Galatasaray formasıyla 45 resmi maça çıkarak toplamda 3 gol atma başarısını gösterdi.

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