Galatasaray - Tottenham Maç Öncesi Bilgiler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maçı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak. Maçın detayları ise aşağıda belirtilmiştir:
Maç Bilgileri
- Stadyum: RAMS Park
- Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)
Takım Kadroları
Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen
Tottenham Kadrosu: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear
Bu önemli mücadelede her iki takım da galip gelmek için sahada ter dökecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.