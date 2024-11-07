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Galatasaray - Tottenham Maç Öncesi Bilgiler

Galatasaray, Tottenham ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geliyor. İşte maçın detayları.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 19:42
Galatasaray - Tottenham Maç Öncesi Bilgiler

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Maçı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşacak. Maçın detayları ise aşağıda belirtilmiştir:

Maç Bilgileri

  • Stadyum: RAMS Park
  • Hakemler: Lawrence Visser, Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (Belçika)

Takım Kadroları

Galatasaray Kadrosu: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Mertens, Icardi, Osimhen

Tottenham Kadrosu: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Son, Lankshear

Bu önemli mücadelede her iki takım da galip gelmek için sahada ter dökecek. Taraftarlar, takımlarını desteklemek için stadyumda yerlerini alacaklar.

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