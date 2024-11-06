Galatasaray-Tottenham Maçı Öncesi Okan Buruk'un Açıklamaları

Galatasaray-Tottenham Maçına Doğru

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacakları müsabakanın önemine dikkat çekti.

"İyi bir Takıma Karşı Oynayacağız"

Buruk, Türkiye'nin tanınmış stadyumu RAMS Park’ta gerçekleşecek karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamızda olacak, bu da bizim için büyük bir avantaj." dedi.

Yüksek Seviye Bir Müsabaka Bekliyoruz

Deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Maç kalitesinin yüksek olacağını düşünüyorum. Süper Lig'deki ara haftamıza denk geldiği için hem iyi dinlendik hem de gerekli çalışmaları yaparak bu maça hazırlandık."

"Amacımız Her Maçta Galip Gelmek"

Okan Buruk, Galatasaray’ın rakip ayırt etmeksizin her maçta kazanma hedefinde olduğuna vurgu yaparak, "Yarın da galip gelmenin planlarını yapacağız. Rakibimizin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz." şeklinde konuştu.

Final Hedefi ve Rekorlar

Buruk, Tottenham’ın yakaladığı başarıları ve kadro derinliğini değerlendirerek, "İstatistiksel açıdan Premier Lig'in en iyi takımlarından biri. Türkiye'yi temsil edeceğiz ve bu önemli bir mücadele olacak." dedi.

Geçiş Hücumları Ve Set Oyununa Dikkat

Tottenham'ın oyun stilini de ele alan Buruk, "Geçiş hücumlarında oldukça etkililer. Bu tür takımlara karşı dikkatli olmalıyız. Bizim için öncelikli hedef, topa sahip olarak sabırlı bir oyun oynamak." diye ekledi.

"Sonuç Olarak Dörtlü Savunma"

Ana planlarının dörtlü savunma olduğunu belirten Buruk, "Son iki maçta farklı sistemler denedik fakat asıl hedefimiz dörtlü savunma olacak. Yarınki karşılaşmada da kendi oyun anlayışımızı sergileyeceğiz." ifadeleriyle basın toplantısını tamamladı.