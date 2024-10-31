Galatasaray, Tottenham Maçına Hazırlanıyor

Galatasaray Hazırlıklara Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı İngiliz ekibi Tottenham ile 7 Kasım Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürmeye başladı.

Antrenman Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre, antrenman dinamik ısınma ile başladı. Antrenmanın ardından iki grup halinde 8'e 2 pas çalışması yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı bir turnuvayla tamamlandı.

Devam Eden Hazırlık Süreci

Galatasaray, bir sonraki antrenmanını yarın gerçekleştirecek ve böylece Tottenham karşısındaki mücadelesine daha iyi bir şekilde hazırlanmayı hedefliyor.