Galatasaray, Trabzonspor'u Ağırlıyor: 8 Maçta 1 Yenilgi

Galatasaray, Trabzonspor'u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak. Müsabaka, RAMS Park'ta saat 21.00'de başlayacak ve hakem Kadir Sağlam tarafından yönetilecek.

Galatasaray Ligde Zirvede

Bu sezon Süper Lig'de geride kalan 14 karşılaşmada 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, topladığı 38 puan ile haftayı zirvede kapattı. Ligin tek yenilgisiz takımı olan "Cimbom", Trabzonspor'un ise 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 15. sırada bulunduğunu gözler önüne seriyor.

Eksikler ve Sarı Kart Sınırındaki İsimler

Galatasaray'da üç önemli eksik bulunuyor; Metehan Baltacı, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Metehan Baltacı, ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında yaşadığı kırmızı kart nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Sakatlıkları devam eden Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in durumu ise bugünkü antrenmandan sonra netleşecek.

Ayrıca, Roland Sallai, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı gibi oyuncular, Trabzonspor maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncuların yarın sarı kart görmesi durumunda, bir sonraki maçta forma giyemeyecekler.

Galatasaray'ın Son Üstün Performansı

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçı kaybetmeden tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, en son 27 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında mağlup olmuştu. O günden sonra oynadığı 18 resmi müsabakada 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Süper Lig'de Nefes Kesen Rekor

Bu sezon Süper Lig'de sadece evinde puan kaybeden Galatasaray, 14 maçta 12 galibiyet elde etti. Evinde Eyüpspor ve Kasımpaşa ile berabere kalan "Cimbom", namağlup bir yolculuğa devam ediyor.

Trabzonspor'a Karşı Geçmiş Performans

Galatasaray, Süper Lig tarihinde Trabzonspor ile karşı karşıya geldiği son 8 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Bu dönemde 4 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibine 5-1, 2-1 ve 2-0 gibi farklı skorlarla galip gelirken, 1-1, 2-2 ve 0-0 beraberlikleri yaşadı.