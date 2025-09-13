Galatasaray transferde rekor kırdı: Victor Osimhen 75 milyon avroya geldi

Galatasaray transfer dönemi bilançosunu açıkladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirerek Avrupa hedefleri için iddialı bir kadro kurdu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ekip, geçen sezonki şampiyonluk kadrosunun büyük bölümünü korurken, yıldız transferleriyle ses getirdi.

Osimhen transferiyle Türkiye'de bonservis rekoru

Sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon avro karşılığında aldı. Bu hamleyle Türkiye transfer tarihinin bonservis rekoru kırıldı. Önceki rekor, Youssef En-Nesyri'nin 19,5 milyon avro ile Fenerbahçe'ye transferiydi.

Diğer dikkat çeken takviyeler

Galatasaray, Osimhen dışında kadrosuna bir dizi önemli isim kattı. Bundesliga ekibi Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Alman kanat oyuncusu Leroy Sane bedelsiz olarak transfer edilirken, Fransa ekibi Monaco'dan gelen Fildişi Sahilli savunmacı Wilfried Singo için yaklaşık 30,77 milyon avro ödendi. Kaleye ise Trabzonspor'dan milli file bekçisi Uğurcan Çakır 27,5 milyon avro karşılığında getirildi. Ayrıca Manchester City'den İlkay Gündoğan bonservis bedeli ödenmeden kadroya dahil edildi.

Bonservis harcaması ve zorunlu alımlar

Toplamda Galatasaray, kadrosuna kattığı 7 futbolcu için yaklaşık 148 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Bedelsiz transferlerin yanı sıra zorunlu satın alma maddeleri çerçevesinde Przemyslaw Frankowski için 7 milyon avro, Ismail Jakobs için 8 milyon avro ödeme yapıldı. Diğer büyük harcamalar arasında Victor Osimhen (75 milyon avro), Wilfried Singo (30,77 milyon avro) ve Uğurcan Çakır (27,5 milyon avro) bulunuyor.

Satışlar, kiralamalar ve gelirler

Galatasaray, bazı oyuncu satış ve kiralamalarından da gelir elde etti. İtalya ekibi Milan'dan kiralanan Alvaro Morata'nın kiralık sözleşmesinin karşılıklı feshiyle kulüp 5 milyon avro gelir sağladı. Alman savunmacu Derrick Köhn'ün Union Berlin'e satışından ise 4 milyon avro gelir elde edildi; ayrıca kulüpye 500 bin avro şarta bağlı bonus ödenme ihtimali bulunuyor.

Kiralamalardan elde edilen toplam gelir yaklaşık 6 milyon 950 bin avro olarak açıklandı. Bu kalemde öne çıkanlar: Nicolo Zaniolo (Udinese, 2 milyon 500 bin avro), Przemyslaw Frankowski (Rennes, 2 milyon 750 bin avro kiralık), Carlos Cuesta (Vasco da Gama, 750 bin avro), Victor Nelsson (Hellas Verona, 650 bin avro) ve Elias Jelert (Southampton, 300 bin avro).

Giden oyuncular

Galatasaray'ın bu sezon kiralık veya bonservisiyle gönderdiği oyuncular arasında Alvaro Morata (Milan - kiralık sözleşme fesih), Derrick Köhn (Union Berlin), Przemyslaw Frankowski (Rennes - kiralık), Nicolo Zaniolo (Udinese - kiralık), Carlos Cuesta (Vasco da Gama - kiralık), Victor Nelsson (Hellas Verona - kiralık), Elias Jelert (Southampton - kiralık) ile birçok yerli ve yabancı oyuncu yer alıyor. Ayrıca sözleşmesi sona eren Dries Mertens takımdan ayrıldı.

Galatasaray, bu transfer hamleleriyle Süper Lig'deki hâkimiyetini sürdürürken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.