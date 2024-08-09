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Galatasaray, Trendyol Süper Lig Açılışında Hatayspor'u 2-1 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig açılış maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 23:14
Galatasaray, Trendyol Süper Lig Açılışında Hatayspor'u 2-1 Geçti

Trendyol Süper Lig'in Açılış Maçı

Trendyol Süper Lig'in 2023 sezonu, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasındaki mücadeleyle başladı. Galatasaray, 2-1’lik skorla sahadan galip ayrıldı.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Karşılaşmanın 48. dakikasında Ziyech tarafından sol taraftan kullanılan korner sonrası, Sanchez’in yaptığı kafa vuruşu kaleci Erce tarafından engellenirken, seken top üst direğe çarptı. Sonrasında Barış Alper, topu ceza sahası içindeki Abdülkerim’e iletti; ancak yine kaleci Erce başarılı bir müdahalede bulundu.

Hatayspor'un Öne Geçişi

52. dakikada Hatayspor, Rui Pedro ile öne geçti. Modest gelen top, kaleci Muslera tarafından müdahale edildi ve Fernandes penaltı noktası civarında doğru vuruş yaparak topu filelere gönderdi: 0-1.

Galatasaray'ın Cevabı

80. dakikada Galatasaray, Icardi’nin penaltı vuruşuyla eşitliği sağladı. Barış Alper’in ara pasında, Kilama tarafından müdahale edilen Icardi, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maçın Kader Anı

Karşılaşmanın 90. dakikasında, Berkan Kutlu’nun ceza sahası içinden gönderdiği topa Torreira müdahale etti. Seken top son olarak Batshuayi’nun kafa vuruşuyla ağlara gitmeyi başardı: 2-1.

Sonuç olarak, Galatasaray açılış maçını 2-1’lik skorla kazandı ve sezona galibiyetle merhaba dedi.

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