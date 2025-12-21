Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı Lider Kapattı
17. haftada Kasımpaşa engeli 3-0'lık skorla aşıldı
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamladı.
Aslan'ın ligde oynadığı 17 müsabakada kaydettiği performans şöyle: 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Cimbom tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.
Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN İLK YARISINI 42 PUANLA LİDER OLARAK TAMAMLADI.