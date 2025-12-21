DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.784.248,23 -0,22%

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk yarısını 42 puanla lider bitirdi; 17. haftada Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. İkinci yarıda Gaziantep FK ile başlayacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 22:17
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı Lider Kapattı

17. haftada Kasımpaşa engeli 3-0'lık skorla aşıldı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısını 42 puanla lider tamamladı.

Aslan'ın ligde oynadığı 17 müsabakada kaydettiği performans şöyle: 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet. Cimbom tek yenilgisini Kocaelispor deplasmanında 1-0'lık skorla aldı.

Galatasaray, ikinci yarının ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN İLK YARISINI 42 PUANLA LİDER OLARAK TAMAMLADI.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN İLK YARISINI 42 PUANLA LİDER OLARAK TAMAMLADI.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN İLK YARISINI 42 PUANLA LİDER OLARAK TAMAMLADI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İlyas Öztürk: İstanbulspor-Vanspor FK Mağlubiyetini Değerlendirdi
2
Galatasaray 5 Maç Sonra Kalesini Gole Kapadı
3
Galatasaray'ın İç Sahadaki Yenilmezlik Serisi 27 Maça Ulaştı
4
Galatasaray 3-0 Kasımpaşa | Trendyol Süper Lig 17. Hafta
5
Osman Zeki Korkmaz: Vanspor, İstanbulspor'u 3-1 Yendi
6
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıyı 42 Puanla Lider Tamamladı
7
Galatasaray - Kasımpaşa: RAMS Park’ta 34 bin 441 seyirci

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025