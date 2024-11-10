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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 18:12
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u 3-2 Yendi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 3-2 Galip!

Bu akşam yapılan Trendyol Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray, evinde Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Pensaltılar ve Goller

Karşılaşmanın 48. dakikasında Samsunspor, penaltı kazandı. Soldan ceza alanına giren Dimata, Davinson Sanchez ile ikili mücadelesinde yerde kalınca, hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada bu penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve durumu 1-1 eşitledi.

Galatasaray, 55. dakikada ikinci golünü buldu. Sara'nın pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün, son çizgiye yakın noktadan ortasını yaptı. Kaleci Okan Kocuk’un elinde kaçırdığı topu Osimhen, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-1.

59. dakikada ceza sahası içindeki Sallai, ortasını arka direğe yaptı. Altıpasa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kafa vuruşunu yaptı fakat kaleci Okan Kocuk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Galatasaray, üçüncü gole yaklaştı. Davinson Sanchez'in altıpasın solundaki ortasında Abdülkerim Bardakcı'nın röveşatası direkten döndü, ardından Davinson’un vuruşu ise üstten auta çıktı.

85. dakikada Galatasaray, farkı ikiye çıkardı. Ziyech'in ceza yayının gerisinden pasında Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

Maçın son dakikalarında 90+1. dakikada VAR incelemesi sonrası Samsunspor, ikinci kez penaltı kazandı. Soner Aydoğdu ile Nelsson’un ceza sahasındaki mücadelesinde hakem Meler, ilk aşamada oyunu devam ettirdi; fakat VAR hakemlerinin uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. 90+3. dakikada penaltıda topun başına geçen Bennasser, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

Sonuç olarak, Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki iddiasını sürdürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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