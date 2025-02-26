Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.02.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 21:08
Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maç için tüm hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanda, dinamik ısınma ile çalışma sürecine başladı.

Gaziantep'teki Antrenman Detayları

İdman, iki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonları ve sonrasında taktik çalışması ile devam etti. Galatasaray, dikkatli hazırlıkları ile TÜMOSAN Konyaspor maçına odaklanmış durumda.

Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor arasındaki mücadele, yarın saat 19.00'da başlayacak.

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