Galatasaray, Turkcell Süper Kupa İçin Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na Ulaştı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile saat 18.45'te oynanacak derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkarak Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:53
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali için stada geldi

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.

Derbi saati ve kafile hareketi

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, finalde oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaparak müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.

Güvenlik önlemleri

Galatasaray kafilesi, maç öncesi yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı.

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

