Galatasaray, Turkcell Süper Kupa İçin Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na Ulaştı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finali için stada geldi
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maç için Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na ulaştı.
Derbi saati ve kafile hareketi
Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe saat 18.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, finalde oynayacağı derbi için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaparak müsabakanın oynanacağı stadyuma geldi.
Güvenlik önlemleri
Galatasaray kafilesi, maç öncesi yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde stada giriş yaptı.
