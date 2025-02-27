Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Galatasaray, Çeyrek Finale Yükseldi

Sarı-kırmızılı takım, C Grubu'nu ikinci sırada bitirerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. RAMS Park'taki karşılaşma, yaklaşık 10 bin taraftar önünde gerçekleşti ve ilk yarısı orta saha mücadelesi içerisinde geçti. Her iki takım da ilk 45 dakikada pozisyon üretmekte zorlansa da, mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci Yarının Durumu

Müsabakanın ikinci yarısında, her iki taraf da tehlikeli ataklar geliştirmesine rağmen gol atamadı. Sonuç olarak mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla TÜMOSAN Konyaspor, puanını 7 yaparak grup lideri oldu, Galatasaray ise 5 puan ile grup ikincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Disiplin Puanı ile İkincilik

Galatasaray, grup ikinciliğini disiplin puanı ile elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, gruptaki 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 5 puan topladı. Bu sürede Galatasaray, rakiplerine 6 gol atarken, 3 gol de kalesinde gördü. C Grubu'ndaki RAMS Başakşehir de aynı performansı sergiledi fakat disiplin ceza puanı devreye girdi ve Galatasaray ikinciliği aldı.

Çeyrek Finalde Muhtemel Rakipler

Galatasaray, çeyrek finalinde Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ile karşılaşacak. Gruptan yükselen sarı-kırmızılı takım, çekilecek kura sonrasında A Grubu lideri Trabzonspor, B Grubu lideri Fenerbahçe veya D Grubu lideri Beşiktaş'tan biriyle eşleşecek. Çeyrek final maçı deplasmanda tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

Konyaspor’a Karşı Üst Üste Galibiyet

Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor ile bu sezon oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü görmedi. Yeşil-beyazlı ekip ile daha önceki Trendyol Süper Lig karşılaşmalarında, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla galip gelen sarı-kırmızılı takım, Türkiye Kupası'ndaki mücadelede de golsüz eşitlikle sahadan ayrılarak yenilgi almadı.

İki Maçta Gol Atamadı

Galatasaray, son iki resmi maçında fileleri havalandıramadı. UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a karşı oynanan maçtan sonraki 33 resmi karşılaşmada gol atan sarı-kırmızılı ekibin bu serisi, 24 Şubat tarihindeki Fenerbahçe derbisinde sona erdi. Derbinin ardından kupadaki Konyaspor maçını da golsüz geçirdi.